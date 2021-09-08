Буду идти на рекорд Гиннеса: Человек-паук из Зимовников похвастался миллионами в Тиктоке

Сначала человек-паук - любитель паркура стал удивлять жителей родного поселка. Фото: личная страница Устархана Бекмурзаева ВКонтакте

Молодой парень из маленького поселка Зимовники Ростовской области получил всероссийскую известность после того, как совершил легендарное сальто через 10 человек на ТВ-шоу «Я все могу». Тогда амбициозный паркуршик сумел и удивить всю страну, и поставить рекорд России.

Но Устархан Бекмурзаев не стал останавливаться на достигнутом, а начал публиковать свои трюки в социальных сетях в образе всем известного человека-паука. Короткие ролики быстро начали набирать просмотры. И тогда акробат из ростовской глубинки понял, что это его призвание и полностью погрузился в съемки.

ХОТЕЛ СТАТЬ КАСКАДЕРОМ

- Я публиковал ролики с трюками еще до шоу на Первом канале, но они не пользовались особой популярностью, - признается Устархан. - Я всю жизнь увлекался паркуром, всегда где-то прыгал, крутил сальто, поэтому было ощущение, что все получится. На тот момент, я еще искал себя и не особо погружался в видеосъемки.

Но почти четыре года назад Устархан хотел продемонстрировать свой талант многомиллионной телевизионной публике и отправил заявку на шоу «Минута Славы». Кастинг, правда, так и не прошел. Не получив свою «минуту славы», парень еще больше загорелся идеей выступить на шоу, и спустя год его мечта осуществилась.

- После эфира мне сразу начали поступать различные предложения о съемках и проектах, я даже получил несколько контрактов на выполнение каскадерских элементов, можно сказать, тогда сбылась моя мечта детства, - с восторгом вспоминает Устархан.

Сегодня сварщик Устархан удивляет трюками уже москвичей. А на его "Тикток" набирает все больше просмотров. Фото: личная страница Устархана Бекмурзаева ВКонтакте

МИЛЛИОНЫ ПРОСМОТРОВ

После взрывного шоу видеоролики Устархана с различными трюками набирали миллионы просмотров в социальных сетях. И тогда талантливый паркуршик начал не только сниматься в клипах известных звезд, но и решил поработать сам на себя. Свой новый образ Устархан придумал очень быстро — «человек-паук»: он такой же ловкий, виртуозно крутит сальто, прыгает по крышам и к тому же супергерой интернациональный, его любят дети.

- Мои похождения человека-паука собрали уже восемь миллионов подписчиков. Аудитория мировая: смотрят и в США, и в Испании, а в России сразу узнают, особенно дети, - рассказывает Устархан. - Я стараюсь сниматься в интересных местах, например, ищу музеи для детей, торговые центры или просто в центре Москвы, на Арбате.

Устархан признается, что аудиторию цепляют не только сложные с точки зрения техники трюки - иногда достаточно просто сделать кувырок в необычной или юмористической форме и людям это становится интересно. Можно сделать сальто смешно или, например, внедрить финт в какое-нибудь обыденное действие. Очень хорошо смотрели видео, где уличный каскадер, делает переворот в воздухе и раскрывает зонтик девушке. Он набрал почти семь миллионов просмотров.

«Я – НАТУРАЛЬНЫЙ САМОУЧКА»

- Многие относят мое творчество к паркуру, но я считаю себя больше блогером, - рассказывает парень. - Видеороликами только недавно начал промышлять, а паркуром занимался более 15 лет. Все эти годы меня никто не тренировал, я - натуральный самоучка. На днях прыгал на асфальте, чтобы проверить свои силы, и в итоге, сделал сальто длиной в шесть метров.

Каскадер с особенным волнением вспоминает шоу «Я почти знаменит». Это был перезапуск «Минуты славы», на которую молодой паркуршик не смог попасть в 2017 году. Во время кастингового отбора у зимовниковского человека-паука был поврежден голеностоп, но он твердо решил участвовать и поэтому подал заявку.

- Если честно тогда я еле прыгнул, очень долго ждал очереди, от этого ноги совершенно меня не слушались, - рассказывает акробат. - Я должен был перепрыгнуть 10 человек. Очень переживал, что приземлюсь кому-нибудь на голову. Когда трюк получился, мне сообщили, что это новый мировой рекорд, так как до этого удавалось перелететь только восемь человек!

Позитивный парень родом из поселка Зимовники Ростовской области помимо прыжков показывает подписчикам любимых животных. Фото: личная страница Устархана Бекмурзаева ВКонтакте

«ВСЕ ОСУЩЕСТВИМО»

Сейчас у блогера в планах поставить рекорд Гиннеса. С момента легендарного прыжка через 10 человек он уже увеличил результат до 11, а теперь снова хочет побить свой же рекорд. И, если все удастся, это будет его третье достижение в прыжках. Помимо тренировок, российский рекордсмен активно принимает участие в молодежных встречах, а также в мероприятиях для звезд шоу-бизнеса. Недавно Устархан даже смог вживую увидеться с сценаристом фильма «Росомаха».

Легендарный автор произвел неизгладимое впечатление на исполнителя трюков.

- В моих видеороликах часто присутствует один из его персонажей «Dead pool», и я прямо проникся этой встречей, - рассказывает Устархан. - Он уже в пожилом возрасте, мудрый автор. И удивился, когда узнал, что в России есть свой «человек-паук»! В его вселенную я напрашиваться не стал. Но, думаю, если будут звать в геройское кино, пойду с удовольствием.

Знакомые Устархана объясняют его успех тем, что тот является прекрасным примером для подрастающей молодежи: несмотря на все травмы и трудности, он не перестал заниматься любимым делом, постепенно влюбив в себя аудиторию. Впереди у «человека-паука» новые проекты, рекорды и много съемок. Наш супергерой уверяет, что будет и дальше появляться на улицах городов и вселять людям надежду на то, что все осуществимо, главное - этого сильно захотеть.

Официальные рекорды Устархан установил в 2018 году на шоу "Я могу" и в 2020-м - на шоу "Я почти знаменит". Третий рекорд, самый мощный, будет уже скоро, - уверяет он. Фото: личная страница Устархана Бекмурзаева ВКонтакте

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