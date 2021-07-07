Увидеть тайгу и встретить медведя: ростовский каскадер проехал полстраны на «убитом» «Опеле»

Ростовчанин преодолел почти 5 тысяч километров от Иркутска до Магадана. Фото: личный архив героя публикации

Знаменитый ростовский каскадер Евгений Чеботарев продолжил свое великое путешествие из Ростова до края России на старенькой иномарке. Если в ноябре прошлого года он за 9 дней доехал до Байкала, то сейчас, в июне-июле за 15 дней преодолел расстояние от Байкала до Магадана - отправился других посмотреть, себя показать.

За время экстремальной поездки чего только не было — и поломки на каждом шагу, и штрафы, а еще при каждой встрече фанаты пытались «убить» несчастный «Опель», нанеся ему десятки «ножевых ранений». Подробнее о приключении Евгений, которого наши читатели знают как автора многочисленных умопомрачительных трюков, рассказал «КП — Ростов-на-Дону».

ЧЕГО ДОЛГО ДУМАТЬ?

- Вот и закончилась моя маленькая история «Ростов-Магадан» на «Opel» 1982 года. Прошел 11 тысяч километров, поломался более 20 раз, побывал в более чем 20 городах. У меня даже тачку инспекторы забирали! Собрал семь протоколов, - поделился достижением с подписчиками ростовчанин Евгений Чеботарев.

Никаких долгих сборов: появилась идея, и хоть завтра — в дорогу. Евгений такого склада человек, что на раздумья время не тратит — в любую минуту может сорваться куда угодно. Так, в конце прошлого года захотел проехать через всю Россию, и поехал. Отпрашиваться ни у кого не надо — сам хозяин своего бизнеса.

- Захотелось повидать всю Россию: посмотреть природу, встретить медведя, - смеется путешественник-экстремал. - Посмотреть Калыму, как она строилась, как моют золото, взглянуть за заброшенные поселки и города, пообщаться с людьми, которые живут так далеко, и доехать до края страны. И любопытно, и испытание очередное пройти хотелось.

По пути Евгений заезжал в города на встречу с подписчиками. Фото: личный архив героя публикации

НА МАШИНЕ-ДОХОДЯГЕ

Но разве мог ростовский каскадер поехать на обычном, хорошо подготовленном и надежном авто? Что тут героического? В руки ему попал раритетный «Опель» за 30 тысяч, которому уже 38 лет — больше чем водителю. На таком в городе заглохнуть можно на любом перекрестке, а тут — в тайгу, где на тысячу километров можно не встретить ни одной машины. Правда, за несколько поломок на первом этапе, до Байкала, энтузиасты заменили старые детали на новенькие, да разве все предусмотришь.

- Когда машина ломается посреди тайги, и рядом никого нет, и связи нет по 500 километров - это необычные ощущения, - Евгений с юмором рассказывает о своих приключениях. - Там медведи, глушь, никого нет. А если ночью сломаться, когда вообще люди не ездят? Это я еще поехал в сезон, когда тепло. Зимой вообще ошибок не должно быть.

Машина-доходяга любит ломаться на каждом шагу. Фото: личный архив героя публикации

МИМО НЕ ПРОЕДУТ

Медведя любитель испытать себя не встретил. Зато прочувствовал, каково это — самому бороться со всеми вызовами: так однажды на безлюдной скорее не дороге, а направлении, ломался. К счастью, с ремонтом справился сам и поехал дальше. В других случаях местные охотно оказывали помощь.

- Там кто-то помог, здесь выручили. Все на дороге останавливаются, помогают друг другу, потому что знают: сегодня ты помог кому-то на дороге, а завтра тебя не оставят одного, - рассказывает ростовчанин.

Где будет отдыхать ночью, экстремал тоже не заморачивался. Получится на диване — отлично, не получится — чем своя машина плоха?

- Где я ночевал? Да везде! В спортзалах, на пароме, у левых людей, в хостелах, в тачке и по большей части — у подписчиков. Всем огромное спасибо за прием! Моя аудитория — это сила!

Желающих пробить крышу старого "Опеля" оказалось несколько десятков. Фото: личный архив героя публикации

РАНЕНЫЙ «ОПЕЛЬ»

К тому моменту, когда Евгений добрался до финиша, его многострадальный «Опель» превратился в настоящего ежика: из крыши машины торчали многочисленные отвертки и даже вилки. Ударов старина «Опель» получил гораздо больше, чем Юлий Цезарь в спину от заговорщиков.

- Если встречались в пути подписчики, которые в курсе традиции, то с удовольствием оставляли свой след, который я довез до края России. Поучаствовали и женщины: когда обедал в одном из кафе, повара воткнули в крышу вилки.

Главный вопрос, который волновал редакцию: как же с пробитой крышей ехать в дождь? Каскадер подтвердил, что крыша в машине течет, но не над водительским местом — туда отвертки не вонзали. Да и не помешала крыша-решето подвезти много интересных попутчиков.

- С кем на дороге не встретишься — люди улыбались, удивлялись и не могли понять, что с машиной. Конечно, просили остановиться, фотографировались, расспрашивали, куда на такой красотке еду, - рассказывает путешественник. - Да и вообще Дальний Восток на «японка» ездит, для них «Опель» - диковинка, какой они и не видели.

«Куда деть тачку? Ведь она стоит на краю России!» - спрашивает у подписчиков Евгений. Фото: личный архив героя публикации

ЧАС ОТ ЧАСУ ОПАСНЕЙ

Евгений известен на всю Россию своими безбашенными трюками: то он разбивает две машины, летящие навстречу друг другу, то на полной скорости ныряет в горящей машине под лед, Сейчас ростовчанин взял небольшой перерыв, но уже обдумывает, как в следующий раз испытать себя и удивить подписчиков.

- Задумали мотоциклом в полете сбить с моей головы бутылку. Доверюсь чемпиону России по мотокроссу, мастеру спорта Алексею Ярыгину, - озвучил анонс следующего трюка Евгений.

Даты наш герой не назвал: когда появится время у маэстро на мотоцикле, так и полетит Евгений в Москву на новое испытание. О результатах узнаем, как обычно, на его страничке в соцсети.

Ну и главный вопрос путешествия остался незакрытым: «Куда деть тачку? Ведь она стоит на краю России!» - спрашивает у подписчиков Евгений. Если есть идеи — пишите путешественнику!

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