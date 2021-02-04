"20 см до смерти": ростовский каскадер нырнул в бочку, летевшую на него с огромной скоростью

Номер стал 56-м в карьере каскадера. Фото: инстаграм "chebotarev_evgeny"

Ростовский каскадер Евгений Чеботарев снова поразил своих фанатов смертельным трюком. Он сделал специальную конструкцию из дерева, которая послужила ему платформой для прыжка. Также подготовил машину, прикрепив на крышу огромную железную бочку. Видео своего номера парень опубликовал на странице в инстаграм-аккаунте.

Сначала в кадре появился сам Евгений верхом на деревянной платформе. Видно, как он ждет приближения автомобиля, внимательно следит, целится. В этом время машина с бочкой на крыше на огромной скорости несется прямо на него. Несколько секунд и авто сносит платформу, а каскадер пролетает через бочку.

Зазор между телом и железом составлял всего 20 сантиметров. Это хорошо видно на ролике: ноги Евгения едва не касаются окантовки тяжелой тары. Если бы это произошло, трюк мог бы закончится плачевно.

Так или иначе, но на счету ростовчанина уже 56 смертельных, как он утверждает, трюков. За рулем авто он уже подлетал на огромную высоту и нырял в ледяное озеро.

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