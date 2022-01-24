Взрослый девственник из Ростова-на-Дону мечтает о семье, но по-прежнему живет с мамой

32-летний ростовчанин ни разу не вступал в интимные отношения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Современные люди взрослеют быстрее, чем предыдущие поколения, да и нормы морали уже давно другие. Сейчас уже мало кто удивляется, если молодые люди вступают в отношения на первом курсе университета, а то и раньше.

Да и знакомиться с противоположным полом стало проще – специализированные сайты предлагают тысячи анкет одиноких мужчин и женщин. Тем не менее, взрослые девственники существуют. О том, почему 32-летний Михаил (имя изменено – прим. ред.) до сих пор не вступил в интимные отношения, рассказала «КП - Ростов-на-Дону» психолог-сексолог, пренатальный психолог Елена Гирявая.

ДАЛЬШЕ ПОЦЕЛУЕВ ДЕЛО НЕ ЗАХОДИЛО

Мужчина пришел в кабинет к специалисту с проблемой – 32 года, а семьи нет. Уже во время консультаций выяснилось, что сексуальных отношений у ростовчанина не было никогда. Пару раз доводилось целоваться с женщинами. Но Михаил так и не понял, почему людям нравится это делать.

А еще мужчина недоумевал, почему сложилось мнение о том, что сильный пол должен добиваться женщин: ухаживать, дарить подарки, тратить драгоценное время на общение, вкладываться эмоционально.

- У меня нет времени на эти глупости. Да и женщин меркантильных много, вдруг ей от меня только деньги нужны, - сетовал менеджер среднего звена.

И тут же уточнил, что деньги ему достаются «потом и кровью». Несмотря на то, что работать приходится, со слов ростовчанина, много, экономит он каждую копейку.

- На море не ездил и не собираюсь. Это глупость - платить за жилье в каком-нибудь Геленджике такие деньжищи, - возмутился ростовчанин.

Казалось, что у тихого, флегматичного с виду мужчины эмоции, хоть и негативные, вызывают лишь вопросы материальные.

ЕДИНСТВЕННЫЙ СЫН

Как выяснилось, Михаил – единственный и поздний ребенок у матери. Отца он не знал. Женщина воспитывала мальчика сама.

После рождения сына ростовчанка не построила карьеры. Не пыталась она устроить и личную жизнь. Аргументировала это тем, что «непонятного отчима» приводить в дом к ребенку не собирается.

Годы шли. На самом деле, по версии специалиста, самой женщине было страшно что-то менять, а вдвоем с сыном - безопасно и предсказуемо. Миша взрослел. Но для мамы он все еще был маленьким.

Пару раз юноша намекнул ей, что хотел бы переехать в съемное жилье. Но женщина тут же напоминала о своем немолодом возрасте и о том, что без помощи не справится.

- Как правило, все истории про взрослых девственников похожи. Истоки проблемы не в том, что мальчишки травили в школе, а девчонки считали некрасивым. У таких мужчин одно общее – авторитарная мать, гиперопека, нежелание женщины отпустить от себя ребенка. Мамы, сами того не понимая, прививают ребенку чувство вины. Получается так называемый психологический инцест. Зачастую сын выполняет функции и ребенка, и мужа. Взрослея, отпрыск начинает отдавать матери деньги. Для женщины выгода очевидна, она реализует родительскую функцию, и параллельно сын становится психологическим мужем. Часто в подобных ситуациях женщина закрывает свою потребность в значимости за счет ребенка, - рассказывает Елена Гирявая.

При этом, отметила эксперт, под взрослением она имеет в виду лишь физические процессы. Психологически, как правило, мужчины остаются детьми, целиком зависящими от решений матери, – инфантильными, не способными отдавать, брать на себя ответственность, обвиняющие в своих бедах других - начальника, государство.

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

Сексолог говорит, что для того, чтобы наладить жизнь, в первую очередь, необходимо начинать опираться на себя, пройти сепарацию с мамой.

- Нужно становиться самостоятельным, чтобы прожить собственную жизнь. Никто не гарантирует, что будет легко и понятно, но, совершенно точно это будет твоя собственная жизнь, - продолжает Елена.

Один из вариантов, который поможет научиться опираться на себя, - работа, которая создаст ощущение безопасности. К примеру, служба по контракту.

- Так будут закрыты потребности в безопасности: есть крыша над головой, пускай, и в казарме. Кормят три раза в день. Мужчине, у которого нет опыта взаимодействия с женщинами, возможно, комфортнее будет в мужском коллективе. И там он, наслушавшись историй, поймет, что и он может. Этот коллектив сыграет отцовскую роль, - пояснила Елена Гирявая.

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