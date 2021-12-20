"В пять лет смотрят порно, а в 11 - занимаются сексом": Почему современные дети рано взрослеют, рассказала специалист из Ростова

Некоторые игры становятся интереснее, чем куклы, еще в детском саду Фото: Павел КЛОКОВ

Тема сексуального воспитания детей спорная, и у многих родителей взывает ужас. Зачастую мамы и папы боятся говорить со своими чадами о том, что между взрослыми людьми существует интимная близость.

Психолог-сексолог, пренатальный психолог Елена Гирявая рассказала корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону», как реагировать родителям, если вдруг сын или дочь начали интересоваться сексуальной тематикой. Также эксперт объяснила, чего категорически делать нельзя.

А ПРАВДА, ЧТО НАХОДЯТ В КАПУСТЕ?

По словам специалиста, сейчас, в век Интернета, дети уже с пяти лет могут знать, что их находят вовсе не в капусте.

- Некоторые уже в таком возрасте видели порно, причем, довольно жесткое, - комментирует Елена Гирявая.

А еще был случай, когда после просмотра эротического контента, дети пробовали заняться сексом.

Так, по словам психолога, в одном из детских коллективов произошел случай, когда, 11-летние мальчик и девочка занимались интимными вещами. За этим делом их «застукали» взрослые.

По словам психолога, дети решились на это не из-за физиологической потребности, а из любопытства.

Психолог подчеркнула, что привела эти случаи в пример для того, чтобы родители не впадали в панику, обнаружив, допустим, в истории браузера ноутбука ребенка сайты с пикантным содержанием.

Специалист объясняет, что дети от любопытства могут пытаться повторить содержимое пикантных роликов Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

НЕ БЫТЬ КАРАТЕЛЕМ!

По словам эксперта, к четырем–пяти годам ребенок начинает понимать и чувствовать свое тело, может трогать интимны зоны, потому что испытывает приятные физиологические ощущения. И тут ни в коем разе родитель не должен превращаться в карателя.

- Я работала с 59-летней клиенткой, которая в пять лет получила огромную психологическую травму, - говорит специалист. - В детском садике девочки и мальчики показывали друг другу половые органы. Воспитательница увидела это, но наказала лишь одну девочку – мою клиентку, потому что все остальные дети были уже одеты. Малышку заставили обнажиться донага и голую вывели на порог детсада. Так девочка простояла час.

В это время вся группа была на прогулке и глазела на малышку. А воспитательница при этом обзывала девочку грязными словами и запрещала прикрываться руками. Так взрослый человек, который должен был защитить, стал для той девочки предателем и карателем. Понимаете, ребенка просто растоптали!

Как оказалось, дальнейшая судьба этой девочки сложилась непросто. Уже будучи взрослой женщиной она испытывала трудности с восприятием собственного тела, чувство колоссального стыда – тяжелейшей эмоции, и все это привело к большим трудностям. Возник целый комплекс проблем – и с мамой, и с друзьями. И, как следствие, трудности в личной жизни.

- Мы долго работали. Я рассказала об этом для того, чтобы мамы и папы понимали – нельзя становиться карателями для детей! Родитель должен быть другом, который поддержит, - продолжает психолог-сексолог.

"ИНТИМНАЯ БЛИЗОСТЬ - ЭТО НЕ ПО ГРЯЗЬ"

По словам Елены Гирявой, может такое случится, что родитель вдруг заметил непроизвольную мастурбацию у ребенка. В этом случае взрослый не должен устраивать скандал и прививать сыну или дочке чувство вины. Необходимо спокойно поговорить.

- К примеру, скажите ребенку, что понимаете, что это – его тело, но делать это можно, когда ребенок один, потому что это личное, - рассказывает эксперт.

Если родитель не сумел найти нужных слов в этой ситуации, то можно обратиться к специалисту, причем, хватит одного сеанса с психологом.

Психолог-сексолог при этом призывает родителей к тому, чтобы те не врали о том, что секс - это плохо. Нельзя растить детей с чувством вины и стыда.

- Самая важная задача взрослых – научить тому, что хорошо, а что плохо. Необходимо прививать правильные ценности. Ориентировать на то, что надо делиться с близкими, учить тому, что семья – это про любовь и поддержку, а не про бытовые трудности и проблемы, - продолжает Елена Гирявая. – Ведь интимная близость между супругами - это проявление любви и эмоций. Это же не про грязь и разврат. Эту мысль может донести до ребенка именно родитель, а не одноклассники или Интернет.

А навязывание чувства вины, карательные меры, крики и скандалы могут привести тому, что в будущем вероятны проблемы с эрекцией у мужчин и невозможность вступить в интимную близость у женщин.

Главное - не стать карателем для ребенка, а поддержать его, объяснить Фото: Виктор Гусейнов

ПОСЛЕДСТВИЯ СУРОВОГО ВОСПИТАНИЯ

- С просьбой о помощи ко мне обратилась 28-летняя ростовчанка. Ее воспитывали в очень строгой и религиозной семье. Девочка не выходила на улицу с непокрытой головой, всегда носила юбки в пол. А еще была уверена, что секс - это грязь. На консультации клиентка рассказала, что никогда не видела свои гениталии. Она боялась смотреть на себя в зеркале обнаженной, - продолжает специалист.

И вот девушку выдали замуж. Но при интимной близости с мужем у нее непроизвольно сводило судорогой интимные мышцы. Половой акт не получался. В дальнейшем ситуация повторялась вновь и вновь. Врачи поставили ростовчанке диагноз «вагинизм».

- В итоге муж начал ее избивать прямо во время соития. Клиентка почти теряла сознание, но интимные мышцы не расслаблялись и все равно были в спазме, - говорит собеседница издания.

Проблема была именно в голове. Чтобы ее решить, девушка обратилась за помощью к психологу.

- Вот такими оказались последствия сурового воспитания. С пациенткой я работала примерно полгода, но ситуацию исправить все же удалось, - делится Елена.

По словам специалиста, чтобы ребенок был счастлив, гармоничен и успешен в жизни, родители, в первую очередь, должны с ним разговаривать. И не только об оценках. Ведь то, что в душе у родного человека, намного важнее отметок в дневнике.

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