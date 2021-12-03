В Ростовской области 14-летняя школьница родила ребенка от родного отца

Девочка несколько лет терпела измывательств со стороны родного отца Фото: Алика МАКОВА

В Ростовской области прошел громкий судебный процесс. На скамье подсудимых оказался 46-летний безработный. Он, по версии следствия, развращал собственную дочь. На тот момент девочке только исполнилось девять лет.

Ад для малышки продолжался пять долгих лет. Страшная тайна всплыла тогда, когда школьница забеременела. Мать уверяет, что ничего не замечала, а малышка просто боялась обо всем рассказать.

Говорят, что на суде отец говорил, что раскаялся. Правда, свою вину он признал частично. Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.

За это время девочка-школьница стала мамой и, как говорят местные жители, очень любящей и заботливой. Причем ее одноклассницы, глядя на карапуза, теперь тоже «хотят такого».

Пока маленькая мама продолжает получать отметки «хорошо» и «отлично», с новорожденным малышом в это время помогает рано ставшая бабушкой мать девочки. О пережитом в этой семье стараются не вспоминать.

Однако психолог-сексолог и пренатальный психолог Елена Гирявая уверена: не говорить - не равно забыть. А делать вид, что все хорошо - вовсе не означает, что так оно и есть.

ЭТО КАТАСТРОФА ДЛЯ ПСИХИКИ?

- Последствия для психики будут, конечно, тяжелейшие, - рассуждает специалист. - От таких травм практически нельзя избавиться, но можно научиться с ними жить.

Конечно, с девочкой должны работать психологи. Лучше – психологи-сексологи. Но надо понимать, что это будут не короткие курсы. Ребенку необходимо будет заново учиться адаптироваться в этом мире, учиться заново принимать себя.

Тут же еще все отягощается тем, что насилие было со стороны близкого родственника. А значит, затрагиваются такие базовые вещи, как безопасность. Большая вероятность, что теперь ребенок все время будет чувствовать угрозу и испытывать страх. Надо понимать, что фигуры родителей - важнейшие в жизни любого.

А когда близкие позволяют себе в отношении ребенка насильственные действия сексуального или несексуального характера, дети думают, что с ним так можно. У них начинает формироваться сценарий «я - ничто». При этом для каждого человека невероятно важно ощущение значимости. Только из этого состояния можно делать какие-то шаги в жизни и реализовываться.

ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ

Елена Гирявая рассказала, как взрослым понять, что у ребенка есть проблемы.

- Для того, чтобы заметить изменения в поведении ребенка, нужно, чтобы мама с ним была в доверительных отношениях. Ведь даже на языке тела видно, когда сыну или дочери плохо: плечи опущены, спина напряжена. Плюс - не сразу следуют ответы на вопросы, они в мыслях в себе, появляются заторможенные реакции. А еще ребенку перестают приносить удовольствие ситуации, которые раньше радовали. Например, сын или дочь больше не гуляют с друзьями, - продолжает специалист.

Психолог призывает родителей быть более внимательными и чуткими к детям, в том случае, если есть тревожные сигналы, вызывать ребенка на откровение и пробовать разговорить.

А еще эксперт уверена, что разговоры про половую жизни и половое воспитание должны проводить родители.

- Именно близкие взрослые должны доносить такую информацию, - объяснила позицию эксперт. - Сейчас существует очень много книг по поводу того, как это сделать корректно. Можно выбрать ту, которая подходит именно вам. Необходимо понимать, что рано или поздно у ребенка возникнут вопросы о гендерном различии, об отношениях между мужчиной и женщиной.

И, если родители не донесут эту информацию до детей, то за них это сделает Интернет. Причем, намного жестче и травматичнее.

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