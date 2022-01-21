Ростовские ученые сделали открытие для создания речевых «протезов» парализованным людям

В экспериментах приняли участие студенты вуза. Фото: Южный федеральный университет.

Ученые Научно-исследовательского технологического центра нейротехнологий ЮФУ доказали схожесть мысленной и реальной речи. Они считают, что открытие позволит создать речевые «протезы», которые помогут парализованным людям общаться.

Чтобы воссоздать речь по активности мозга, ученые использовали электроэнцефалографию. Подключенные к аппаратам участники эксперимента вслух и про себя проговаривали слова, обозначающие направление, например, «вверх», «вниз», «вправо», «влево», «вперед», «назад». Ученые оценивали полученные таким образом показатели когерентности, то есть как взаимодействуют различные структуры мозга во время устной и внутренней речи.

С помощью эксперимента ученые установили схожесть мысленной и устной речи. Фото: Южный федеральный университет.

Исследователи определили, что при проговаривании слов взаимодействие структур мозга повышалось на так называемых частотах гамма-2-ритма. Эти частоты отвечают за познавательные функции мозга. При этом во время мыслительной речи взаимодействие заметно в зонах новой коры, отвечающих за речь. Ученые установили, что устная и внутренняя речь формируются по схожим механизмам.

Руководитель работы, ведущий научный сотрудник центра нейротехнологий Дмитрий Шапошников считает, что мысленную речь можно использовать для разработки полезных устройств для общения.

Исследователи считают, что открытие поможет в создании речевых "протезов". Фото: Южный федеральный университет.

— Использование показателей когерентности и мысленного произнесения слов, может помочь в разработке так называемых речевых «протезов» для парализованных людей. Их мысленную речь в перспективе станет возможно произвести, например, через «умную» колонку, — говорит Шапошников.

По его словам, сейчас главная задача ученых — увеличить количество распознаваемых слов. Они также планируют совершенствовать методы анализа мозговой активности.

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