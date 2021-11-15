Ростовские ученые создают лекарство, снижающее развитие Альцгеймера и Паркинсона

Фото: Южный федеральный университет.

Сотрудники академии биологии и биотехнологии имени Ивановского ЮФУ создают лекарство для лечения и восстановления нервной системы. Разработанный препарат поможет замедлить развитие болезней Альцгеймера, Паркинсона и даже бокового амиотрофического склероза.

Для создания препарата будут использовать белок Hsp70. Раннее ученые уже изучали действие на нервные клетки эндогенного белка — того, который образуется внутри клетки. Они установили, что эндогенные белки могут защищать и восстанавливать нервные клетки. Сейчас препараты, созданные на основе действия этого белка, уже испытывают на людях. Ученые ЮФУ решили изучить действие экзогенного Hsp70, который поступает в клетку из окружающей среды. Он может быть не менее эффективен, но при этом будет иметь преимущества перед эндогенными.

— Когда идет наработка эндогенного белка, многое может пойти не так. При повреждении клеток эта наработка может не произойти. Как ни стимулируй, белок не будет синтезироваться. Но можно ввести экзогенный Hsp70, и с ним такой проблемы не будет, — поясняет ведущий научный сотрудник Светлана Демьяненко.

Теперь биологи подробно изучают, как экзогенные белки Hsp70 влияют на смерть и выживание клеток центральной и периферической нервной системы. По словам Светланы Демьяненко, исследования уже показали первые впечатляющие результаты.

— Ранее мы рассматривали, как белок воздействует на периферическую нервную систему после ишемического инсульта. Для этого использовали белок в составе гелевого препарата. Выяснилось, что он действительно снижает смерть клеток. Теперь же мы занимаемся разработкой препарата, — говорит собеседница.

КОМУ ПОМОЖЕТ ПРЕПАРАТ?

Светлана Демьяненко подчеркивает, что главной задача белка — регенерация нерва. Разработанный препарат не предотвратит инсульт, зато поможет справиться с последствиями, спасти зоны периферической нервной системы.

Ученые также ожидают, что препарат можно будет применять при тяжелых нейродегенеративных заболеваниях. Речь идет о болезни Альцгеймера, Паркинсона, БАС – бокового амиотрафического склероза, при котором у пациента постепенно парализует мышцы.

— Нужно понимать, что нейродегенеративные заболевания лечению не поддаются. Наша задача в этом случае — отсрочить гибель клеток, то есть замедлить процесс развития этих болезней. По нашему мнению, препарат будет этому способствовать.

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