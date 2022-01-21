В Ростовской области задержали сотрудников кредитной фирмы, забиравших себе маткапиталы клиентов

По версии следствия, к мошенникам обратились 600 человек Фото: Алексей ОСИПОВ

На Дону сотрудники полиции раскрыли крупную финансовую аферу, сообщает ГУ МВД России. По данным ведомства, аферисты в 2011 году открыли в регионе три кредитно-финансовых фирмы. Клиентов привлекали броскими объявлениями в сети. Подозреваемые предлагали мамочкам, которые родили второго ребенка и при этом испытывали острую нужду в деньгах, услугу – помощь в реализации маткапитала. Но по факту попросту присваивали себе деньги.

Аферисты «работали» в регионе с 2011 года.

- Злоумышленники открыли кредитно-потребительские кооперативы. Организации обещали помощь в реализации средств материнского капитала. Однако, по версии следствия, целью было незаконное получение от пенсионного фонда денег, которые, якобы, должны были пойти на погашение кредитов, взятых людьми при покупке земли под строительство дома, - рассказали подробнее о махинациях в полиции.

По факту, семьи с детьми, обратившиеся за помощью в финансовые компании, получали лишь крохи от маткапитала. Вся остальная сумма оседала на счетах организаций.

Сейчас известно, что криминальной услугой воспользовались более 600 человек. Причиненный ущерб превысил 150 миллионов рублей.

Оперативники провели больше 50 обысков в домах и офисах подозреваемых.

- Изъяты бухгалтерская документация, компьютеры, телефоны, банковские карты, более 40 печатей подконтрольных задержанным юридических лиц, - добавили в ГУ МВД России.

Следователи главного следственного управления областной полиции возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой».

Если суд признает вину задержанных, им грозит до 11 лет тюрьмы.

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