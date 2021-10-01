В Ростове-на-Дону мошенники два года наживались на инсценировках аварий

Мошенников в сфере автострахования осудили в донской столице Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В донской столице сотрудники областной ФСБ пресекли деятельность преступной группы, специализирующейся на мошенничестве в сфере страхования.

Оперативники выяснили, что члены преступной группы два года, в 2018 и в 2019, инсценировали аварии. Затем мужчины предоставляли в филиалы крупных страховых компаний донской столицы и в Российский союз автостраховщиков заведомо ложные документы о том, что после аварий у автомобилей были повреждения, относящиеся к страховым случаям по договорам ОСАГО.

- Следственным отделом СУ СК по Октябрьскому району Ростова в отношении членов преступной группы были возбуждены и расследовались уголовные дела статьям «Мошенничество в сфере страхования» и «Дача взятки», - рассказали в пресс-службе ФСБ по Ростовской области.

По местам жительства основных фигурантов провели обыски, после которых были задержаны двое злоумышленников.

- Приговорами Октябрьского районного суда Ростова они признаны виновным в инкриминируемых преступлениях, - сказали в ведомстве.

Один из осужденных приговорен к наказанию в виде трех лет лишении свободы с отбыванием в колонии общего режима. Второй – к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Ранее "КП - Ростов-на-Дону" писала, что сотрудники донского ФСБ задержали подозреваемых в подготовке серии терактов. Также злоумышленники вербовали в ряды радикалов новых приверженцев, распространяли запрещенную экстремистскую литературу.

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