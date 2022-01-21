Кто и как может компенсировать 50% стоимости полиса ОСАГО в Ростовской области

Компенсацию начали начислять в Пенсионном фонде. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области инвалидам компенсируют 50% стоимости полиса ОСАГО. С 2022 года вернуть часть средств можно в региональном отделении Пенсионного фонда.

Чтобы получить компенсацию, нужно обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства и предъявить полис. Сделать это можно на протяжении всего срока действия полиса, то есть одного года. Решение о выплате компенсации принимается в течение пяти дней.

Напомним, компенсировать затраты по ОСАГО могут инвалиды, которым транспорт необходим по медицинским показаниям. Средства выплачиваются по одному полису, в котором указывается не больше трех водителей, среди которых инвалид и его законный представитель.

В Пенсионном фонде в будущем планируют автоматически назначать выплату. По данным ведомства, это станет возможно после того, как будет налажено взаимодействие между информационными системами Пенсионного фонда и Российского союза автостраховщиков. В этом случае при заключении договора данные о полисе из системы обязательного автострахования в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.

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