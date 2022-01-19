В Ростовской области прожиточный минимум для пенсионеров увеличили на 785 рублей

Теперь сумма прожиточного минимума составляет 10 230 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в 2022 году прожиточный минимум для пенсионеров увеличили на 785 рублей, и теперь он составляет 10 230 рублей. Об этом сегодня, 19 января, сообщили в донском отделении ПФР.

- Этот показатель обновляют ежегодно. Он необходим для расчета федеральной социальной доплаты, - добавили в Пенсионном фонде.

К слову, на соцдоплату, о которой идет речь, имеют право неработающие пожилые люди, имеющие меньше установленного прожиточного минимума. Прибавку к пенсии в 2219 рублей сейчас получают 181 тысяча жителей Дона.

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