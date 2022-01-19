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Общество19 января 2022 12:55

В Ростовской области прожиточный минимум для пенсионеров увеличили на 785 рублей

Этот показатель обновляют ежегодно
Ангелина СКИБА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Теперь сумма прожиточного минимума составляет 10 230 рублей

Теперь сумма прожиточного минимума составляет 10 230 рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в 2022 году прожиточный минимум для пенсионеров увеличили на 785 рублей, и теперь он составляет 10 230 рублей. Об этом сегодня, 19 января, сообщили в донском отделении ПФР.

- Этот показатель обновляют ежегодно. Он необходим для расчета федеральной социальной доплаты, - добавили в Пенсионном фонде.

К слову, на соцдоплату, о которой идет речь, имеют право неработающие пожилые люди, имеющие меньше установленного прожиточного минимума. Прибавку к пенсии в 2219 рублей сейчас получают 181 тысяча жителей Дона.

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