Пенсионный фонд задолжал таганрожцу более 200 тысяч рублей

В Таганроге пенсионеру пересчитали пенсию после проверки прокуратуры Фото: Михаил ФРОЛОВ

Таганрогская прокуратура проверила соблюдение закона местным пенсионным фондом после поступившего обращения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители установили, что мужчина имел право на получение досрочной страховой пенсии по старости, но в ее назначении ему отказали, не имея на то оснований. Позже стало известно, что в стаж пенсионера не были включены годы работы в районах Крайнего Севера.

- Прокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании органа пенсионного фонда устранить нарушения, - говорится в тексте сообщения.

Иск прокуратуры был удовлетворен судом. И после пересчета мужчине была назначена пенсия в размере более 200 тысяч рублей.

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