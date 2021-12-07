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Общество7 декабря 2021 18:38

Жительнице аварийного дома после проверки прокуратуры выдали новую квартиру

С 2015 года женщина не могла добиться предоставления жилья
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Ростовчанка из аварийного дома получила квартиру после проверки прокуратуры

Ростовчанка из аварийного дома получила квартиру после проверки прокуратуры

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице прокуратура помогла жительнице аварийного дома получить новое жилье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники провели проверку после обращения ростовчанки, которая заявила о нарушении жилищных прав. Позже стало известно, что женщина проживала в аварийной многоэтажке, которая подлежала сносу. Но с 2015 года органы местного самоуправления не принимали никаких мер для ее переселения в благоустроенное жилье.

- В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла главе администрации города представление. По результатам рассмотрения акта реагирования женщине предоставлена квартира по договору социального найма, - говорится в тексте сообщения.

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