После проверки прокурора в Ростове ликвидировали несанкционированные свалки

В Ростове ликвидировали свалки после проверки прокуратуры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проверка прокуратуры сопутствовала ликвидации свалок в Ворошиловском районе.

При проверке на территории района были обнаружены десять несанкционированных свалочных очагов твердых коммунальных отходов на улицах Нансена, Евдокимова, Южной и других. Районная администрация и коммунальщики не принимали никаких мер по их ликвидации.

После проверки были вынесены представления главе районной администрации района и руководителю муниципального учреждения. В результате их рассмотрения свалочные очаги ликвидированы, а загрязненную территорию привели в надлежащий вид.

- По постановлению прокуратуры уполномоченным органом виновное должностное лицо органа местного самоуправления привлечено к административной ответственности по статье 5.1 Областного закона Ростовской области «Об административных правонарушениях», наложен административный штраф в размере 30 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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