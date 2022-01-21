В Ростове ребенок у заболевшей коронавирусом мамы родился в прямом эфире

Первый крик младенца зрители услышали в прямом эфире. Фото: канал "Россия 24"

В ковидном госпитале больницы № 20 Ростова-на-Дону ребенок родился в прямом эфире. Камера сняла первый крик младенца. Подробности «КП — Ростов-на-Дону» рассказал журналист Николай Соколов, который работал на месте в составе съемочной группы.

- В ковидном госпитале больницы № 20 Ростова-на-Дону есть разные отделения: реанимации, общей терапии после ковида, - рассказывает наш земляк, журналист канала «Россия 24» Николай Соколов. - Во время выхода в прямой эфир в операционном блоке хирургического отделения медики принимали роды у ростовчанки.

Корреспондент рассказал, что женщина оказалась не вакцинирована. Заболевшие коронавирусом пациентки в положении, особенно на поздних сроках беременности, находятся под пристальным вниманием врачей, чтобы сохранить жизнь и здоровье детей.

- Ребенок родился в прямом эфире. Никто, если честно, такого не ожидал, - признается Николай. - Роды принимали сразу пять или шесть медиков, и все — в защитных костюмах. Выглядит это, как в фантастических фильмах, потому что обычно врачи, которые принимают роды, в такой амуниции не работают. Это очень тяжело.

Новорожденного сразу же изолировали от мамы. Медики объяснили, что, как правило, ребенок у заболевшей рождается без коронавируса, поэтому его не дают ковид-положительной маме в руки, а сразу уносят, чтобы не заразился при контакте.

- Ребенок родился очень темный, меня это удивило, - поделился журналист. - Спросил у врачей, и они объяснили, что дело в низкой сатурации матери. При пониженном уровне кислорода в крови у мамы ребенок темнеет. Его будут тщательно обследовать, потому что у рожденных при нехватке кислорода детей могут быть осложнения. Надеюсь, малыш здоров.

При этом ковидные роды — это уже не редкость. «КП — Ростов-на-Дону» уже рассказывала историю дончанки, которая родила третьего ребенка, болея коронавирусом.

Опасения вызывает рост количества заболевших. В регионе распространяется штамм омикрон, и в больницах Ростовской области заполнено уже 62% ковидных коек, и медики уверены, что это — не предел. В ближайшие две недели ожидается пик заболеваемости после новогодних праздников и самая большая нагрузка на больницы.

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