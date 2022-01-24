Ростовчане пожаловались на отсутствие общественного транспорта на остановках

По данным администрации, количество транспорта соответствует среднему уровню выпуска. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовчане пожаловались на отсутствие автобусов в нескольких районах города. Утром в нескольких районах города оказалось непросто добраться до пункта назначения.

Жительница Левенцовского района пожаловалась, что так и не дождалась автобуса № 71. Проблема возникла и на остановке Центральный рынок. Здесь людям пришлось искать альтернативу автобусам № 90 и 35.

В администрации сообщили, что 24 января на линию вышло 659 единиц общественного транспорта. По словам властей, цифра соответствует «среднему уровню выпуска по итогам прошлой недели».

В компании, обслуживающей данные маршруты, подтвердили, что на линии работают все автобусы.

— Сложности могут быть связаны с дорожной ситуацией, пробками, — прокомментировал представитель перевозчика.

Напомним, утром в городе образовались многокилометровые пробки из-за сильного снегопада. По данным сервиса «Google Maps», в настоящий момент пробки в Ростове оцениваются в пять баллов. Так, движение затруднено на проспекте Ворошиловском от улицы Станиславского до улицы Текучева. Пробки зарегистрированы на улице Менжинского, до и после кольца на пересечении Менжинского с улицами Троллейбусной и Курчатова. Непросто проехать на улице Малиновского, от проспекта Стачки до улицы Доватора.

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