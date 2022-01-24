В Ростове уборку снега ведут 184 снегоуборочных машины и 400 дворников

В Ростове идет активная уборка снега. Фото: администрация Ростова

С ростовских улиц коммунальщики минувшей ночью вывезли примерно 1,6 тысяч тонн снега. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В настоящее время работы по уборке снега продолжаются.

- Ночью на линии выехало 184 единицы техники, были задействованы 400 дворников. Они распределяли реагенты, собирали и вывозили снег. Всего за ночь израсходовано порядка 500 тонн противогололедных материалов, - отметил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

В данный момент уборку производят 150 машин и 600 дворников, выделенных подрядчиками. Идет усиленная чистка тротуаров, дорожек, ведущих к остановкам, пешеходным переходам и площадкам вблизи остановок. Самыми приоритетными сейчас являются проезды к сообъектам: больницам, детским садам и школам.

Городские управляющие компании также занимаются приведением в порядок своих территорий.

Важно отметить, что на линии сегодня вышли 659 единиц общественного транспорта, что заметно сокращает ожидание его на остановках в снегопад.

- Цифра соответствует среднему уровню выпуска по итогам прошедшей недели и аналогичному периоду прошлого года, - добавили в мэрии.

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Уборкой занимались 200 единиц техники и 600 дворников.