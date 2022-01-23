Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 января 2022 14:00

В Ростове с городских улиц вывезли 400 тонн снега

Уборкой занимались 200 единиц техники и 600 дворников
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
С Ростовских улиц вывезли 400 тонн снега

С Ростовских улиц вывезли 400 тонн снега

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице с городских улиц вывезли 400 тонн снега. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В настоящее время уборка снега продолжается.

- Сегодня днем на линию вышло около 200 единиц техники, - сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко. - Также работают 600 дворников подрядных организаций. Рано утром с городских территорий собрали и вывезли порядка 400 тонн снега.

Сейчас все дороги уже обработаны реагентами. По ним распределили более 200 тонн противогололедных материалов. Днем произвели повторную противогололедную обработку.

Дворники ведут расчистку тротуаров, путей к остановкам, пешеходным переходам. А также они посыпают дорожки и площадки реагентами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове для борьбы со снегом и гололедом на улицы вывели 148 спецмашин.

Также к работе привлекли более 600 дворников.