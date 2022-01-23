В Ростове с городских улиц вывезли 400 тонн снега

С Ростовских улиц вывезли 400 тонн снега Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице с городских улиц вывезли 400 тонн снега. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В настоящее время уборка снега продолжается.

- Сегодня днем на линию вышло около 200 единиц техники, - сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко. - Также работают 600 дворников подрядных организаций. Рано утром с городских территорий собрали и вывезли порядка 400 тонн снега.

Сейчас все дороги уже обработаны реагентами. По ним распределили более 200 тонн противогололедных материалов. Днем произвели повторную противогололедную обработку.

Дворники ведут расчистку тротуаров, путей к остановкам, пешеходным переходам. А также они посыпают дорожки и площадки реагентами.

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Также к работе привлекли более 600 дворников.