В Ростове для борьбы со снегом и гололедом на улицы вывели 148 спецмашин

Сейчас обрабатывают аллеи и пешеходные дорожки. Фото: сайт администрации Ростова.

Сегодня, 21 января, на улицы Ростова-на-Дону для борьбы со снегом и гололедом вывели 148 спецмашин. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Власти добавили, что противогололедную обработку проезжих частей провели еще рано утром, до начала рабочего дня.

Сейчас песко-соляную смесь продолжают разбрасывать на аллеях и пешеходных дорожках. К этой работе, а также к уборке улиц привлекли более 600 дворников подрядных организаций. Также свои силы задействовали управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и организации.

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