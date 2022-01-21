Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростове 22 и 23 января

Днем должно быть от 0 до -1 градуса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области на грядущих выходных - 22 и 23 января - будет пасмурно, возможны осадки в видео дождя и мокрого снега. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра.

Так, например, в Ростове-на-Дону снег ожидается и в субботу, и в воскресенье. При этом днем должно быть сравнительно тепло, от 0 до -1 градуса. Ночью столбики термометров установятся в районе -3-4 градусов. Ветер обещают около 3-6 м/с. К слову, такая погода в донской столице продержится примерно до середины недели, а потом снова похолодает.

На севере региона на этих выходных будет немного холоднее. Например, в Казанской днем прогнозируют до -3, а ночью до -8 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20 января в Ростове ожидается до -6 градусов

Ветер будет юго-западным около 2 м/с (подробности)