20 января в Ростове ожидается до -6 градусов

Ранее спасатели предупредили о гололедице на дорогах Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 20 января, в Ростове-на-Дону ожидается пасмурная погода с прояснениями, сохранится минусовая температура. Ночью может пройти небольшой снег. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Днем столбики термометров должны установиться на отметке в -3 градуса, а к вечеру похолодает до -6. При этом ветер будет юго-западным около 2 м/с, в ночное время суток он немного усилится и станет южным.

Ранее спасатели предупредили водителей и пешеходов о гололедице на дорогах 20 и 21 января. Всех просят быть предельно внимательными и осторожными.

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