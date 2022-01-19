О сильной гололедице в Ростове-на-Дону предупредили спасатели

В ближайшие дни в Ростове прогнозируют гололед Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону, сообщает управление по делам ГО и ЧС, в ближайшее время будет сильный гололед. Также, по прогнозам синоптиков, минусовая температура сменится на плюс.

Гололедицу обещают 20 и 21 января.

- Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, парковать автомобили только на парковочных площадках, не препятствовать работе общественного транспорта и уборочной техники, - прокомментировали в пресс-службе ГО и ЧС.

Пешеходам следует переходить дорогу только в разрешенных местах, добавили в экстренной службе.

Синоптики, в свою очередь, рассказали, что в четверг, 20 января, в донской столице будет солнечно, небольшой снег, температура воздуха днем составит – 4 градуса. А в пятницу, 21 января, весь день будет идти снег с дождем, днем +3 градуса.

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