Погода на январь 2022 в Ростовской области: прогноз донского гидрометцентра

В первой и второй декадах января ожидается снег.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В ближайший месяц в регионе заметно похолодает — морозы могут достигать -23 градусов. Публикуем прогноз на январь 2022 в Ростовской области от донского гидрометцентра
Как рассказала заместитель руководителя Виктория Антоненко, январь температура и количество осадков будут близкими к норме.
В первой и второй декадах, в отдельные дни, пройдут снег и мокрый снег. Временами будут идти дожди.
— Средняя температура в ночные часы — -1 — -7 градусов, при прояснениях может снизиться до -12 градусов. В отдельные ночи на севере области возможны морозы до -18. Дневная температура — в пределах от 0 до -5 градусов, — комментирует Виктория Антоненко.
В третьей декаде будет холоднее. По ночам будет -10 — -15 градусов, при прояснениях — до – 17 — -23 градусов. Днем — от -7 до -12 градусов.
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