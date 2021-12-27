Погода на январь 2022 в Ростовской области: прогноз донского гидрометцентра

В первой и второй декадах января ожидается снег. Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайший месяц в регионе заметно похолодает — морозы могут достигать -23 градусов. Публикуем прогноз на январь 2022 в Ростовской области от донского гидрометцентра

Как рассказала заместитель руководителя Виктория Антоненко, январь температура и количество осадков будут близкими к норме.

В первой и второй декадах, в отдельные дни, пройдут снег и мокрый снег. Временами будут идти дожди.

— Средняя температура в ночные часы — -1 — -7 градусов, при прояснениях может снизиться до -12 градусов. В отдельные ночи на севере области возможны морозы до -18. Дневная температура — в пределах от 0 до -5 градусов, — комментирует Виктория Антоненко.

В третьей декаде будет холоднее. По ночам будет -10 — -15 градусов, при прояснениях — до – 17 — -23 градусов. Днем — от -7 до -12 градусов.

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