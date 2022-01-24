Климатолог рассказал, грозит ли Ростовской области снежный апокалипсис Краснодара

Снегопад может продлиться до конца недели. Фото: Александра Какасьева.

В Ростовской области 23 и 24 января прошел долгожданный снегопад. Но погода не сравнится с ситуацией в Краснодарском крае, где толщина снега достигает 44 сантиметров. При этом на погоду в южных регионах повлияли одни и те же циклоны.

Кандидат географических наук, климатолог Александр Иошпа ответил "КП - Ростов-на-Дону", сколько продлится снегопад и грозят ли Ростовской области рекорды Краснодарского края.

По словам климатолога, в южные регионы зашли сразу несколько циклонов, один из которых — средиземноморский. Высокая водность облаков в циклоне пополнилась, когда тот проходил над Черным морем. Поскольку на юге была низкая температура, выпал снег.

Фото: Александра Какасьева.

— У нас происходит то же, что и в Краснодарском крае. Но разница в том, что ранее в этом субъекте было теплее. Если у нас было +2 — +3, то в Краснодарском крае — +8 — +9 градусов. Потом началось резкое похолодание, произошел перепад температур. Из-за более сильного перепада Краснодарский край засыпало сильнее, — объясняет Александр Иошпа.

Пока сложно точно ответить, ждать ли в Ростовской области рекордных осадков. Климатолог ожидает, что снегопад в донском регионе затянется.

— Снега будет еще предостаточно. Думаю, до конца этой недели почти все время будет идти снег. Позже произойдет небольшой заток тепла, а после снова начнется похолодание, — прогнозирует специалист.

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