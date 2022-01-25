На видео попало, как ростовчанин с ножом угрожал продавцу и ограбил магазин

Подозреваемого задержали по горячим следам Фото: Александр БУЛАХ

В донской столице местный житель решил поправить материальное положение криминальным способом, сообщили в донском главке.

По информации ведомства, в Ленинском районе города мужчина ограбил магазин компьютерной техники. Преступление попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах – мужчина в медицинской маске неспеша ходит между рядами, потом его взгляд останавливается на коробке с жестким диском за восемь тысяч рублей.

Он берет его и кладет в сумку. Консультант попытался предотвратить ограбление, но злоумышленник достал нож и начал сыпать угрозами. Сотрудникам салона ничего не оставалось как смириться с ограблением.

После того, как злоумышленник ушел, менеджер заявил о случившемся в полицию.

Подозреваемого задержали по горячим следам, правда, к этому моменту жесткий диск был уже сдал в ломбард, а деньги потрачены.

- В отношении 31-летнего мужчины завели дело по статье «Грабеж», он находится под стражей, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если суд признает вину, то ростовчанин может сесть в тюрьму на срок до семи лет.

В ведомстве также рассказали, как вести себя в случае ограбления. Так, полицейские рекомендуют не сопротивляться, оставаться спокойными и запомнить приметы преступника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зашел с гранатой и ограбил банк: в Ростове-на-Дону разыскивают дерзкого преступника

ЧП произошло сегодня на Северном (подробнее)