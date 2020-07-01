Зашел с гранатой и ограбил банк: в Ростове-на-Дону разыскивают дерзкого преступника

Сегодня, 1 июля, в одном из банковских отделений, расположенном в Северном жилом массиве, произошло ограбление. Как сообщил источник в правоохранительных органа региона, мужчина в голубой рубашке зашел в финансовую организацию.

В руках у подозреваемого была граната. Он потребовал от сотрудников отдать все деньги. Те достали и кассы один миллион рублей и передали сумму грабителю.

После чего подозреваемый скрылся.

- В городе объявили план «Квадрат». Преступника разыскивает полиция, - сообщил корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона.

Ранее мы сообщали, что в донской столице отец и сын стали свидетелями грабежа. Мужчины решили догнать грабителя. Но параллельно они вызвали полицию.