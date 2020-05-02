2020-05-02T21:37:32+03:00
Происшествия

В Ростове отец и сын стали свидетелями грабежа и преследовали грабителя

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам
Виктория Никитина
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В Ростове полицейские с очевидцами поймали грабителяВ Ростове полицейские с очевидцами поймали грабителяФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ростове полицейские вместе с очевидцами грабежа задержали подозреваемого.

В местный отдел полиции поступил звонок от местных жителей, которые сообщили, что стали очевидцами грабежа и в данный момент преследуют злоумышленника. Сотрудники патрульно-постовой службы незамедлительно выехали на указанное место совершения грабежа и постоянно поддерживали связь с очевидцами и уточняли их местоположение. Совместными усилиями правоохранителям и свидетелям преступления удалось задержать подозреваемого по горячим следам.

Очевидцы сообщили, что ростовчанка вышла из автомобиля с сумкой в руках и пошла в сторону дома. В это время к ней внезапно подбежал неизвестный 34-летний мужчина, который вырвал у нее сумку и попытался убежать, однако был замечен очевидцами.

Сотрудники полиции доставили подозреваемого в местный отдел полиции. У него изъяли украденное и вернули законной владелице.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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В Ростовской области грабитель средь бела дня вырвал сумку из рук дончанки.

Все похищенное скоро вернется владелице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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