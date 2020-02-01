В Ростовской области грабитель средь бела дня вырвал сумку из рук дончанки

1 Февр. 2020 2020-02-01T10:15:13+03:00

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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа.

В ходе следственных мероприятий стало известно, что злоумышленник подошел к потерпевшей на улице, толкнул ее, а затем вырвал из рук сумку с личными вещами. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

Пострадавшая незамедлительно обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители смогли найти и задержать подозреваемого. Стражи порядка доставили мужчину в отдел для дальнейшего разбирательства. Похищенное полицейские изъяли и скоро вернут законной владелице.

- Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU