В Ростовской области грабитель средь бела дня вырвал сумку из рук дончанки
В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа.
В ходе следственных мероприятий стало известно, что злоумышленник подошел к потерпевшей на улице, толкнул ее, а затем вырвал из рук сумку с личными вещами. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.
Пострадавшая незамедлительно обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители смогли найти и задержать подозреваемого. Стражи порядка доставили мужчину в отдел для дальнейшего разбирательства. Похищенное полицейские изъяли и скоро вернут законной владелице.
- Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU