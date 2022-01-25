Воронежца, летевшего отдыхать в Эмираты, высадили в Ростове-на-Дону за пьяный дебош в самолете

В Платове с самолета сняли пьяного пассажира Фото: Михаил ФРОЛОВ

В аэропорту Платов донской столицы с самолета, летевшего в Шарм Эль Шейх, сняли пьяного пассажира, сообщил «КП - Ростов-на-Дону» источник в аэропорту. Инцидент произошел в понедельник, 24 января.

По словам собеседника издания, 41-летний житель Воронежа уже в аэропорту был «под градусом». Оказавшись в самолете, он начал требовать спиртное, при этом выражался матом в адрес стюардов, а еще - категорически отказывался от медицинской маски.

В этот момент самолет шел уже по взлетной полосе, но, понимая, что дебошир не готов угомониться, командир борта развернул судно обратно, вызвав при этом наряд.

В результате место ОАЭ житель Воронежа оказался в дежурной части полиции в Платове.

В его отношении составили административный протокол статьям: «Мелкое хулиганство», «Потребление алкогольной продукции в общественных местах», «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Теперь мужчине вместо отдыха в ОАЭ предстоит выплатить штраф размером до трех тысяч рублей.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что в Платове за пьяный дебош в аэропорту задержали жителя Волгодонска. Инцидент произошел на борту самолета «Москва - Ростов». Пассажир во время полета он нецензурно ругался и не реагировал на требования экипажа.

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