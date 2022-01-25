«Счастье в том, что есть ты»: В Ростовской области школьница встала на защиту растлившего ее мужчины

Следователи разбираются в деталях романа школьницы и взрослого мужчины Фото: Олег ЗОЛОТО

В одном из районов донского края следователи расследуют преступление сексуального характера, совершенное в отношении ученицы старшей школы.

Как рассказал корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, 26-летнего хуторянина подозревают в растлении школьницы Екатерины (имена изменены – прим. ред.).

Алексей познакомился с ученицей в социальных сетях. Между ними завязалась переписка. Каждый день после уроков мужчина и школьница подолгу болтали. А когда Алексей впервые пригласил Катю на свидание, та не стала противиться.

Юной барышне льстило внимание взрослого кавалера, и она с легкостью соглашалась на встречи с ним. О своем романе Катя готова была кричать на весь мир.

Так, в соцсетях подросток поставила романтический статус «Счастье заключается в том, что рядом есть ты».

Впрочем, взрослый кавалер тоже был не прочь заявить во всеуслышание о том, что покорил сердце школьницы. В социальной сети в статусе «семейное положение» Алексей написал, что влюблен. Зачастую пара публиковала и совместные селфи.

Вот только отец Кати до последнего не знал о том, что у дочери роман. А когда 40-летнему мужчине стало известно об этом, он отправился писать заявление в полицию.

Как сообщил корреспонденту источник в правоохранительных органах региона, оперативники выяснили, что дончанин вступал со школьницей в интимную связь.

- В отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - добавил собеседник.

Известно, что Катя, которой сейчас уже 17 лет, пыталась оправдать кавалера в глазах следствия, объясняя, что сексуальная связь между ними произошла по обоюдному согласию и по большой любви. Но это не помогло мужчине избежать уголовного дела.

Если суд признает вину подозреваемого, он может сесть в тюрьму на срок до четырех лет.

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