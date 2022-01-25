Оскорблял пассажиров и экипаж: житель Воронежа, устроивший дебош в самолете в Ростове, попал на видео

В Платове с рейса сняли дебошира Фото: Михаил ФРОЛОВ

В аэропорту Платов в донской столице 41-летний житель Воронежа устроил скандал в самолете, рассказали в полиции на транспорте. По данным ведомства, в дежурную часть линейного отдела поступило сообщение о том, что воздушное судно, выполняющее рейс из донской столицы в Шарм-Эль-Шейх, возвращается со взлетной полосы на стоянку.

Также командир борта попросил прислать к трапу наряд. Выяснилось, что пассажир, летевший на отдых в ОАЭ, был сильно пьян, оскорблял членов экипажа и других пассажиров.

Также мужчина категорически отказался от маски.

На замечания бортпроводников мужчина не реагировал.

Но и после того, как на борту появились правоохранители, ситуация не изменилась. Житель Воронежа по-прежнему говорил на повышенных тонах и отказывался покидать самолет.

Полицейские, конечно, вывели злоумышленника из самолета, при этом он требовал «описать ему все сейчас». Конфликт попал на камеры, установленные в салоне самолета.

- Пассажира доставили дежурную часть линейного отдела, где в отношении него составили административные протоколы за хулиганство и распитие спиртных напитков, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

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