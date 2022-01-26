«Сначала смешил, потом женил»: в Ростовской области пенсионеры из дома престарелых подали заявление в ЗАГС

Любовь Люлюкова и Николай Кирьянов собираются пожениться в марте. Фото: из официальной группы благотворительного фонда "Старость в радость" в "ВКонтакте"
В Шахтах Ростовской области местная жительница нашла свою любовь в доме престарелых. Причем, чувства оказались взаимными. Любовь Ивановна Люлюкова оказалась в доме престарелых год назад, после того как стала вдовой. Женщина признается, что было непросто.
71-летняя дончанка часто грустила, и на это обратил внимание Николай Васильевич Кирьянов.
67-летний вдовец, потерявший несколько лет назад еще и сына, пытался растормошить, порадовать красивую женщину с грустными глазами.
- У него поразительное чувство юмора, а еще он хороший человек, - рассказывает Любовь Ивановна корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону».
Николай Иванович как мог веселил свою Любоньку. А еще с первых дней знакомства говорил, что любит.
- Красиво ухаживал, тортиками баловал, - продолжает женщина.
- Полгода «женихался», а потом решил, что хватит, - уточняет Николай Васильевич.
В один из вечеров мужчина пришел в комнату к возлюбленной со сладостям и кольцом.
- Прямо сказал: «Хочу с тобой расписаться», - вспоминает Любовь Ивановна.
Женщина не стала мучать кавалера долгими раздумьями и согласилась сразу же!
Заявление в ЗАГС влюбленные уже подали. Свадьбу назначили на конец января.
- Но пришлось из-за ковидных ограничений перенести на весну. Так что под венец пойду, скорее всего, в марте. Вот так и вышло, что сначала смешил, а потом женил, - улыбнулась невеста.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Встретились в каминном зале, а потом сыграли свадьбу: Молодожены-пенсионеры чувствуют себя на 18 лет
Жители Ростовской области нашли друг друга в интернате для инвалидов (подробнее)