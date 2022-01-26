«Сначала смешил, потом женил»: в Ростовской области пенсионеры из дома престарелых подали заявление в ЗАГС

Любовь Люлюкова и Николай Кирьянов собираются пожениться в марте. Фото: из официальной группы благотворительного фонда "Старость в радость" в "ВКонтакте"

В Шахтах Ростовской области местная жительница нашла свою любовь в доме престарелых. Причем, чувства оказались взаимными. Любовь Ивановна Люлюкова оказалась в доме престарелых год назад, после того как стала вдовой. Женщина признается, что было непросто.

71-летняя дончанка часто грустила, и на это обратил внимание Николай Васильевич Кирьянов.

67-летний вдовец, потерявший несколько лет назад еще и сына, пытался растормошить, порадовать красивую женщину с грустными глазами.

- У него поразительное чувство юмора, а еще он хороший человек, - рассказывает Любовь Ивановна корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону».

Николай Иванович как мог веселил свою Любоньку. А еще с первых дней знакомства говорил, что любит.

- Красиво ухаживал, тортиками баловал, - продолжает женщина.

- Полгода «женихался», а потом решил, что хватит, - уточняет Николай Васильевич.

В один из вечеров мужчина пришел в комнату к возлюбленной со сладостям и кольцом.

- Прямо сказал: «Хочу с тобой расписаться», - вспоминает Любовь Ивановна.

Женщина не стала мучать кавалера долгими раздумьями и согласилась сразу же!

Заявление в ЗАГС влюбленные уже подали. Свадьбу назначили на конец января.

- Но пришлось из-за ковидных ограничений перенести на весну. Так что под венец пойду, скорее всего, в марте. Вот так и вышло, что сначала смешил, а потом женил, - улыбнулась невеста.

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