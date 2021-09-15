Встретились в каминном зале, а потом сыграли свадьбу: Молодожены-пенсионеры чувствуют себя на 18 лет

Инна Анатольевна Сальникова и Юрий Алексеевич Никитенко сыграли свадьбу. Фото: предоставлено героями публикации

В Ростовской области, в Таганроге, в доме-интернате для пожилых и инвалидов 66-летний Юрий Никитенко и 59-летняя Инна Сальникова нашли друг друга, обретя в таком, казалось бы, неромантичном возрасте, личное счастье.

И, как полагается у пар, у которых действительно крепкие чувства и серьезные отношения, дело закончилось свадьбой.

«ЗАЧЕМ ЖИТЬ ВМЕСТЕ, ЕСЛИ ПРОШЛА ЛЮБОВЬ?»

Как рассказал Юрий Алексеевич, в доме престарелых он оказался два года. Судьба жестоко обошлась с мужчиной. Он попал в серьезную аварию.

- Я ехал на мотоцикле, когда произошло ДТП. После столкновения с авто, мотоцикл тащило по земле метров восемь. Мне буквально снесло половину тела. Тогда врачи еле спасли, а оперирующий меня хирург сказал, что на его столе я родился второй раз. Жизнь, к счастью, сохранили, а вот ногу - нет. Ее пришлось ампутировать, - рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» Юрий Никитенко.

С тех пор жизнь мужчины начала медленно, но верно трещать по швам. С женой отношения постепенно разладились и пара развелась.

- А зачем жить вместе, если прошла любовь? – задает риторический вопрос мужчина.

После развода жизнь сложилась так, что отец двоих детей и дедушка восьмерых внуков, оказался в Семикаракорском доме-интернате.

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НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ

Почти одновременно с Юрием Никитенко сюда перебралась жить и его будущая жена, Инна Анатольевна Сальникова.

Женщина овдовела несколько лет назад. На фоне трагедии и вытекающего из него стресса у нее диагностировали сахарный диабет.

- В результате начались осложнения, и врачам пришлось ампутировать мне ногу, - делится своей непростой историей Инна Анатольевна.

Так, вдова, да еще и с инвалидностью, стала жить в интернате.

Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Именно эти жизненные обстоятельства помогли Инне Анатольевна и Юрию Алексеевичу встретить друг друга.

ЛЮБИТЬ ПОЛЕЗНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

- Как-то в каминном зале на этаже заприметил женщин, которые пели песни. Присоединился к ним. Среди дам была и моя Иннушка. Я ее сразу выделили из всех. Начали дружить. Она мне по характеру напоминает мою маму. Инна – женщина серьезная, но от ласкового слова тает. В общем, влюбился, как мальчишка. Она ответила взаимностью, - делится своим счастьем молодожен.

Юрий сделал предложение своей ненаглядной Инне всего через пару месяцев после знакомства, и она сказала: «Да».

Свадьба была скромная, но веселая и счастливая. Правда, фамилию невеста пока оставила девичью.

- Но это ненадолго. Ждем, когда ЗАГСы начнут нормально работать, без ковидных ограничений, и сразу же исправим эту ситуацию, – подмигнул Юрий Никитенко.

А еще муж и жена признались, что любовь оказалась полезной для здоровья.

- Мы чувствуем, что нам, как будто, не 60, а только 18 лет. Это – большое счастье, что мы нашли друг друга, - улыбаются новобрачные.

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