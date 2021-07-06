Полвека вместе, а любовь – как в молодости: супруги из Ростовской области отметили 50-летие своей семьи

Вера Васильевна и Анатолий Дмитриевич живут вместе уже полвека. Фото: из архива героев публикации

Жители Белокалитвинского района – Анатолий Дмитриевич и Вера Васильевна Позднышевы считают себя богатыми людьми. Их самые ценные сокровища - двое детей, двое внуков, и, самое главное, - 50 лет счастливых совместно прожитых лет. 72-летняя женщина рассказала «КП - Ростов-на-Дону» о том, как они с мужем к золотой свадьбе сохранили любовь будто в молодости.

"УВЕЛ" НЕВЕСТУ У СОПЕРНИКА

Судьбоносная встреча юной Верочки и жизнерадостного юноши произошла на заводе больше чем полвека назад. Анатолий работал прессовщиков, а Вера устроилась на производство крановщицей.

- В первый же день моя начальница показала мне парня, который ей нравился. Это был Анатолий, мой будущий муж, - рассказывает Вера Васильевна. – В начале он подсаживался ко мне во время обеда в заводской столовой, а потом как-то пригласил на одном из мероприятий в ДК на танец. Так и начали встречаться, - вспоминает юность дончанка.

Анатолий кстати отбил Веру у другого ухажера.

- Сделал это очень стремительно. Перед ним трудно было устоять. Он всегда шутил, улыбался и прекрасно пел. А еще сказал, что играет на гитаре, - продолжает Вера Васильевна.

Анатолий Дмитриевич покорил любимую женщина своей жизнерадостностью. Фото: из архива героев публикации

Так что через пять месяцев красивого романа пара расписалась. Молодой жене тогда был 21 год, а ее супругу чуть больше – 23 года. Вскоре у молодоженов появился первенец.

- Как же муж радовался сыну. Толя о нем мечтал, - вспоминает Вера Дмитриевна.

А следом у супругов родилась и дочь. Правда, Вера не сидела долго в декретном отпуске. Надо было работать, и работать много.

- С мужем трудились на заводе, а потом я ушла в торговлю, получив в сорок лет диплом о высшем образовании, - продолжает женщина.

Супруги не жалеют о том, что работали как стахановцы. Они смогли дать достойное будущее детям, активно помогают в воспитании двоих внуков. А еще – ведут совместный бизнес.

ЛАЙФХАКИ ДРУЖНОЙ СЕМЬИ

Вера Васильевна и 73-летний Анатолий Дмитриевич полны сил и могут дать фору молодым предпринимателям. У супругов – два кафе, одно из которых - детское. Его, кстати, во время визита в район посетил губернатор Василий Голубев.

- Главе региона понравилось наше заведение. Также у нас с мужем есть несколько кулинарных магазинчиков, - продолжает женщина.

Но, к сожалению, из-за семейного бизнеса Вере и Анатолию не удается проводить вместе отпуска.

- Ездим с ним в Ессентуки по очереди. А куда деваться. Без присмотра не можем оставить наше хозяйство ни на день, - пояснила Вера Дмитриевна.

Супруги, сохранившие свои чувства даже спустя 50 лет совместной жизни, признаются, что, конечно, бывали между ними и конфликты. Ну а куда без них.

- Но мы оба отходчивые. Особенно Толя. Всегда мирился первый. А я всегда старалась его порадовать. Мне нравится делать для мужа что-то приятное, - говорит женщина. – Конечно, в жизни все бывает. Но о разводе у нас даже речи никогда не заходило!

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