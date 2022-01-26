На берегу Цимлянского водохранилища нашли тела молодых рыбаков из Ростова

Погибших нашли в палатке. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

В Волгоградской области на берегу Цимлянского водохранилища обнаружили тела двоих ростовчан. Об этом сообщает «КП - Волгоград» со ссылкой на Котельниковский следственный отдел СКР по региону.

23 и 24-летние ростовчане приехали на берег водохранилища несколько дней назад. Молодые люди собирались порыбачить и отдохнуть. Вскоре они перестали выходить на связь, и обеспокоенные родственники обратились в экстренные службы. На место прибыли поисковики.

25 января спасатели нашли тела мужчин в палатке. Признаков насильственной смерти на них не обнаружили. Правоохранители предполагают, что люди отравились угарным газом.

— Рыбаки для обогрева своей палатки использовали переносной газовый баллон с подключением к нему самодельно оборудованную техническую газовую горелку. На момент осмотра газовый баллон был пуст, а в помещении палатки отмечался резкий запах бытового газа, — пояснили следователи.

Точную причину смерти специалисты установят после судебно-медицинской экспертизы.

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