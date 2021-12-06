В Ростове-на-Дону в частном доме нашли тела родителей и их пятилетнего сына

Уголовное дело расследует следком Фото: Олег ЗОЛОТО

В донской столице, в Октябрьском районе города, в частном доме нашли мертвыми 61-летнего мужчину, его 45-летнюю жену и их пятилетнего сына, сообщает донской следком.

По предварительным данным, семья могла отравиться угарным газом.

- В ходе осмотра места происшествия следователем осмотрено газовое оборудование, вентиляционные каналы. Изъята необходимая документация об услугах по газоснабжению и установке газового оборудования. Назначены судебно-медицинская и техническая экспертизы, - прокомментировали в региональном следственном комитете.

Также следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц».

Напомним, ранее "КП-Ростов-на-Дону" сообщала, что в донском крае неизвестным веществом отравилась многодетная семья. Три девочки погибли, мальчика и родителей врачам удалось спасти.

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Пока результаты экспертизы не готовы, местные жители строят догадки о том, какое вещество могло унести жизни трех девочек (подробнее)