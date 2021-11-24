«Боятся идти в магазин»: что изменилось в станице Ростовской области после отравления многодетной семьи

Врачи борются за жизнь родителей и их сына Фото: Иван МАКЕЕВ

Следователи продолжают расследование обстоятельств трагедии в станице Бессергеневской Ростовской области. Там неизвестным веществом отравилась многодетная семья. В результате происшествия три девочки погибли, еще один ребенок, мальчик, и родители попали в больницу.

Известно, что специалисты с места происшествия взяли все пробы, в том числе воды и воздуха. Но экспертиза пока не окончена, и официальная причина трагедии не названа.

Между тем местные жители строят свои догадки по поводу того, чем же отравились родители и дети. А некоторые станичники, опираясь на слухи, даже меняют привычки.

Так, по словам одной из местных жительниц, в Бессергеневской предполагают, что многодетная семья отравилась покупными консервами.

- Некоторые теперь боятся идти в магазины за купоркой или другой консервированной продукцией, - рассказала станичница корреспонденту «КП - Ростов-на -Дону».

По другим версиям, семья могла отравиться грибами или мясом. Рассматривается версия и об отравлении угарным газом. Известно, что в доме было печное отопление, однако семья планировала газификацию.

Как сообщил источник издания, пострадавшего мальчика из реанимации в Новочеркасске перевели в Ростовскую детскую областную больницу. Ребенок по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

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