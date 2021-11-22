«Сгреб детей в охапку и помчал в больницу»: Как врач «скорой» спасал многодетную семью, отравившуюся в Ростовской области

Счет шел на минуты. До поселка Каменоломни ехать километр, поэтому повезли в Новочеркасск - он ближе
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростовской области, в станице Бессергеневской, пока что неустановленным веществом отравилась многодетная семья, - родители и четверо приемных детей возрастом от пяти до девяти лет.
Две сестрички, которых супруги забрали из детского дома, скончались через несколько часов. Одна – дома, вторая - в реанимации. На следующее утро ушла из жизни третья девочка. Сейчас врачи борются за родителей и их девятилетнего сына.
«СЧЕТ ШЕЛ НА МИНУТЫ»
Источник издания «КП - Ростов-на-Дону» рассказал о том, как врач скорой помощи спасал семью.
По словам собеседника издания, врачам позвонили сами родители. На вызов поехала бригада из станицы Кривянской.
- «Скорая» приехала очень быстро. Родители и трое детей были в сознании. Врач мгновенно оценил ситуацию, быстро сгреб в охапку детей и повез в больницу. Время шло на минуты. До поселка Каменоломни ехать километр, поэтому повезли в Новочеркасск, он чуть ближе к станице, - рассказывает собеседник издания.
По словам источника «КП - Ростов-на-Дону», оба экипажа буквально летели.
- До больницы добрались очень быстро, - вспоминает он.
Увы, состояние девочек было столь критичным, что спасти их не удалось.
ВКЛАДЫВАЛИ В ДЕТЕЙ ВСЮ ДУШУ
Известно, что многодетная семья считается благополучной. Мама находится в декретном отпуске, отец работает пожарным в Новочеркасске. Все дети посещали спортивные секции и кружки. Решение об усыновлении муж и жена приняли после того, как поняли, что не смогут иметь своих детей.
В приемных дочерей и сына родители вкладывали всю душу.
- Супруги целиком посвятили себя ребятам. Они построили огромный дом, чтобы всем было комфортно, собирались проводить газ, ведь сейчас у них печное отопление, - говорит источник.
Кстати, одна из версий, что семья отравилась именно угарным газом. Точная причина будет известна после экспертизы.
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