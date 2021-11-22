Третий ребенок погиб при отравлении семьи в Ростовской области

Скончались три девочки - шести, семи и восьми лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно о гибели третьего ребенка при отравлении семьи в станице Бессергеневской в Ростовской области. Накануне, в воскресенье, 21 ноября, здесь отравилась целая семья. Погибли две девочки - семи и восьми лет. 22 ноября умерла третья дочка - шести лет. Об этом журналист "КП - Ростов-на-Дону" узнал в Следственном комитете по региону.

Напомним, то, что в многодетной приемной семье случилась беда, узнала сотрудница местного фельдшерско-акушерского пункта, которая пришла домой к пострадавшим. Она обнаружила в доме труп семилетней девочки, остальные члены семьи - трое детей и двое взрослых - были в тяжелом состоянии. Всех их госпитализировали. Уже в больнице в тот же день скончалась восьмилетняя дочка, а в понедельник скончалась еще одна - шестилетняя - сестра.

Сейчас медики продолжают бороться за жизнь четверых. Известно, что пострадала многодетная семья, которая воспитывает четверых детей, всех приемных.

Среди версий причин произошедшего называют мясо, которое могло оказаться непригодным для употребления в пищу.

Сейчас все обстоятельства случившегося выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Точную причину трагедии еще устанавливают.

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