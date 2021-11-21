Причиной отравления семьи в Ростовской области могло стать мясо

Четыре человека с отравлением попали в реанимацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Названа одна из версий трагедии в станице Бессергеневской Ростовской области. Причиной отравления целой семьи могло стать мясо.

— Специалисты отобрали пробы домашнего мяса, которое, по одной из версий могло стать причиной отравления семьи, — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Знакомые характеризуют пострадавшую семью как положительную. Люди воспитывали четырех детей, двое из которых были приемным.

Напомним, происшествие случилось 21 ноября. Фельдшер местном фельдшерско-акушерского пункта обнаружила в доме труп семилетней девочки. Еще трое детей и двое взрослых находились в тяжелом состоянии — их госпитализировали. В медицинском учреждении одна из пострадавших, восьмилетняя девочка, скончалась.

В настоящее время все обстоятельства случившегося выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело по статье ««Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Точная причина трагедии пока не установлена.

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