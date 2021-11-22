Эксперты назвали версии, чем могла отравиться семья в Ростовской области, где погибли трое приемных детей

У следствия несколько версий, чем могли отравиться родители и их четверо детей Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростов шокировала история отравления целой семьи из шести человек, включая четверых детей в станице Бессергеневской Ростовской области (под Новочеркасском).

Двое девочек семи и восьми лет погибли сразу, родители с шестилетней и ее братиком были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Шестилетняя девочка сегодня, не смотря на все усилия медиков, скончалась. Следователи регионального следственного комитета выясняют, что стало причиной трагедии в этой семье.

«КП - Ростов-на-Дону» побеседовала с экспертами и собрала возможные версии этой истории.

По одной из них семья могла отравиться мясом, которое ела накануне. Вопрос, было ли это мясо из домашних заготовок? Например, домашняя тушенка? В таком случае, вероятной причиной отравления мог стать ботулизм. Такие случаи, увы, не такая уж и редкость в наше время. Несмотря на все меры предосторожности люди продолжают травиться деликатесами из рыбы и мяса, приготовленными в домашних условиях.

По другой версии, причиной трагедии в семье мог стать угарный газ. Не зря его называют «тихим убийцей». По некоторым данным, дом, где проживала эта семья, отапливался с помощью печного отопления. Могли случайно забыть открыть заслонку или не прочистить дымоход. И газ-убийца пошел в комнату.

Третью версию высказали на форумах сами ростовчане. Не исключено, что приготовленное накануне мясо могли случайно посолить «не из той банки». Так бывает, что на кухне в различных емкостях стоят и соль, и другие, очень похожие на нее ингредиенты из раздела бытовой химии… Но что это должен был быть за ингредиент, чтобы отравление для трех членов семьи стало смертельным?

Как сообщили в региональном следственном комитете, причины отравления устанавливаются. Пока в деле этот момент фигурирует как «отравление неизвестным веществом». В ближайшее время следствие планирует обновить информацию по этой резонансной истории. Будем ждать официальных выводов и комментариев.

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