Отравление семьи неизвестным веществом в Ростовской области. Главное на 22 ноября 2021

Фото: СУ СКР по Ростовской области.
Отравление семьи неизвестным веществом в станице Бессргеневской стало главной новостью Ростовской области. В результате происшествия трое детей погибли, еще один ребенок и двое взрослых попали в больницу. Рассказываем, что известно о случившемся к этому часу.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
Как сообщил источник «КП - Ростов-на-Дону», врачам позвонили родители. На вызов прибыла сначала фельдшер ФАПа. К этому моменту семилетняя девочка была уже мертва, трое детей и родители находились в сознании. Фельдшер вызвала бригаду скорой помощи из станицы Кривянской. Пострадавших доставили в больницу Новочеркасска, которая находилась ближе остальных.
Несмотря на усилия врачей, две девочки восьми и шести лет скончались в больнице. Их родители и еще один ребенок, девятилетний мальчик, находятся в реанимации.
ЧТО ИЗВЕСТНО О СЕМЬЕ?
Всех четверых детей семья усыновила. Друзья супругов рассказывают, что они давно мечтали о пополнении, но не могли завести своих. Однако приемных люди воспитывали как родных — следили за их успеваемостью в школе, водили по кружкам, устраивали для них поездки. В школе, где учились дети, семью характеризуют только с положительной стороны.
Семья не была нуждающейся. Муж работал в местной пожарной части, жена занималась домом. Кроме того, люди держали небольшое хозяйство.
ВЕРСИИ ПРОИСШЕСТВИЯ
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Эксперты сообщают, что есть несколько версий случившегося.
По одной из них, семья могла отравиться мясом. Продукты питания из дома семьи передали в Роспотребнадзор для исследования.
По данным источника, причиной могло также стать отравление угарным газом — известно, что жилье отапливала печка.
В настоящее время уголовное дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел управления СКР по Ростовской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Их любимой работой было воспитание детей»: что известно о семье, отравившейся в станице Ростовской области
Супруги потеряли троих приемных детей. Они сами и их старший сын — в реанимации. (Подробности)
Эксперты назвали версии, чем могла отравиться семья в Ростовской области, где погибли трое приемных детей
Трагедия произошла накануне в одной из станиц Ростовской области. (Подробности)