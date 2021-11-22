Отравление семьи неизвестным веществом в Ростовской области. Главное на 22 ноября 2021

Фото: СУ СКР по Ростовской области.

Отравление семьи неизвестным веществом в станице Бессргеневской стало главной новостью Ростовской области. В результате происшествия трое детей погибли, еще один ребенок и двое взрослых попали в больницу. Рассказываем, что известно о случившемся к этому часу.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Как сообщил источник «КП - Ростов-на-Дону», врачам позвонили родители. На вызов прибыла сначала фельдшер ФАПа. К этому моменту семилетняя девочка была уже мертва, трое детей и родители находились в сознании. Фельдшер вызвала бригаду скорой помощи из станицы Кривянской. Пострадавших доставили в больницу Новочеркасска, которая находилась ближе остальных.

Несмотря на усилия врачей, две девочки восьми и шести лет скончались в больнице. Их родители и еще один ребенок, девятилетний мальчик, находятся в реанимации.

ЧТО ИЗВЕСТНО О СЕМЬЕ?

Всех четверых детей семья усыновила. Друзья супругов рассказывают, что они давно мечтали о пополнении, но не могли завести своих. Однако приемных люди воспитывали как родных — следили за их успеваемостью в школе, водили по кружкам, устраивали для них поездки. В школе, где учились дети, семью характеризуют только с положительной стороны.

Семья не была нуждающейся. Муж работал в местной пожарной части, жена занималась домом. Кроме того, люди держали небольшое хозяйство.

ВЕРСИИ ПРОИСШЕСТВИЯ

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Эксперты сообщают, что есть несколько версий случившегося.

По одной из них, семья могла отравиться мясом. Продукты питания из дома семьи передали в Роспотребнадзор для исследования.

По данным источника, причиной могло также стать отравление угарным газом — известно, что жилье отапливала печка.

В настоящее время уголовное дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел управления СКР по Ростовской области.

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