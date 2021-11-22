«Их любимой работой было воспитание детей»: что известно о семье, отравившейся в станице Ростовской области

Глава семьи с одним из детей. Фото: страница героя публикации в соцсетях.

21 ноября станица Бессргеневская в Ростовской области стала известна на всю страну. Супруги Николай и Елена Ивановы (имена изменены - прим.ред.) и четверо их приемных детей отравились неизвестным веществом. Три младшие дочки погибли, сами родители и старший сын — в реанимации.

Знакомые и друзья Ивановых не могут поверить в трагедию: супруги, по их словам, были «любящими, энергичными, заботливыми». Рассказываем, что известно о семье, отравившейся в Бессергеневской.

«ТАНЯ ОЧЕНЬ ХОТЕЛА ДЕТЕЙ»

По словам друзей, семья Ивановых была благополучной: Николай работал спасателем, Елена занималась домом. Кроме того, у них, как и у многих станичников, было небольшое хозяйство. Супруги всегда хотели детей, но своих завести не получалось. Тогда они твердо решили, что усыновят малыша.

— Лена очень хотела детей. Помню, как она ходила по комиссиям, сталкивалась с волокитой, как это бывает. Но она не боялась трудностей. Мальчишку усыновили. Боже, как она тогда сияла! Да и мальчик расцвел в семье, — вспоминает близкая подруга Елены Ирина.

Елена всегда хотела детей. Фото: соцсети.

Позже супруги решили взять из детского дома девочку. В итоге удочерили сразу двух: увидели сестер и не захотели их разлучать. Еще через несколько лет в семье появился четвертый приемный ребенок — младшая дочка.

ЗАБОТЛИВЫЕ И ЭНЕРГИЧНЫЕ

Ирина говорит, что переехала, но периодически приезжала в Бессергеневскую и гостила у Елены. Вспоминает, что всегда удивлялась, какую семью удалось построить подруге.

— Я ей восхищалась, она была идеальной мамой. Дети всегда одеты как куколки, в глазах — счастье. Водили детей по кружкам, устраивали поездки — в этом плане они были очень активными. Я удивлялась, откуда у них столько энергии.

В школе № 41 в Бессергеневской семью хорошо знают, здесь учились четверо детей Ивановых. Младшая, пятилетняя девочка, ходила на занятия по подготовке к школе. Старшие кроме уроков посещали кружки: одна сестра ходила на пение, другая вместе с мальчиком — в спортивную секцию.

— У детей всегда была высокая успеваемость, никогда никаких нареканий. Родители участвовали в школьных мероприятиях, водили их на уроки, кружки. Хорошие, заботливые люди. Кажется, воспитание детей было их любимой работой, — говорит директор школы Алексей Медный.

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