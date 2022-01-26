В Ростове пожарный спас кота, застрявшего на дереве

Котику помогли спасатели и зоозащитники. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове пожарный Сергей Лукьянов спас кота, который застрял на дереве в парке Революции. Животное просидело на ветке почти целый день 25 января.

Кота заметил проходящий по парку мужчина. Пушистый сидел на высоте восьми метров и жалобно мяукал. Ростовчанин позвонил в администрацию парка и попросил помочь снять бедолагу с ветки. Охранники ответили, что у них нет такой высокой лестницы, и успокоили, что кот и сам спустится, когда проголодается.

Животное испугалось и не давалось в руки к спасателям. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Вечером мужчина решил проверить, спустился ли несчастный с дерева. Оказалось, что котик от страха забрался еще выше и начал мяукать на весь парк.

Тогда неравнодушный ростовчанин обратился к местным зоозащитникам, а те — к спасателю Сергею Лукьянову. Он был в отпуске, но все равно отправился в парк со своим напарником.

Сначала спасатели поднялись за котом по трехколенной выдвижной лестнице. Но и ее высоты не хватило, чтобы достать кота. Мужчины попытались подозвать животное, но оно было настолько напугано, что вцепилось в ветку и не реагировало. Тогда спасателям пришлось поступить радикально: спилить ветку. Кот упал на растянутое заранее одеяло.

— В считанные секунды он казался внизу. Сказать, что пушистый был в шоке, значит ничего не сказать. Животное было напугано, усы обледенели, — рассказывают спасатели.

Внизу кота ловили зоозащитники. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Зоозащитники укутали спасенного мурлыку в одеяло и унесли домой.

Внизу кота ловили зоозащитники. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Напомним, спасатель Сергей Лукьянов руководит группой экстренного реагирования во второй пожарно-спасательной части, его главная работа — спасать людей. Но несмотря на сложную работу, мужчина давно приобрел славу местного Эйс Вентуры. Ранее мы писали, как Сергей вынес из огня десять щенят и троих поросят, а однажды вызволил из беды сбежавшего от хозяина енота.

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