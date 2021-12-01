Помогает собакам, кошкам и даже свинкам: спасатель МЧС из Ростова стал как Эйс Вентура из голливудского фильма

Сергей Лукьянов работает в МЧС уже 10 лет. Фото: предоставлено героем публикации

Ростовчанин Сергей Лукьянов раньше работал менеджером по доставке, но всю жизнь хотел стать спасателем.

Первый шаг навстречу мечте он сделал 10 лет назад – устроился в ведомство водителем. А дальше быстро пошел на повышение. Последние пять лет мужчина руководит группой экстренного реагирования во второй пожарно-спасательной части. В его подчинении – 20 человек. А в распоряжении – самое современно оборудование – мотоциклы, квадроциклы и даже лодки. Бригада работает не только по Ростову, но и по всей области.

Ростовчанин уверен, что животные понимают, когда им хотят помочь. Фото: предоставлено героем публикации

ТОЛЬКО СЕРЬЕЗНЫЕ ЧП

- Нас вызывают на все сложные происшествия, - аварии, пожары, в том числе – и ландшафтные, наводнения, взрывы. Мы – и спасатели, и респираторшики, и альпинисты, - рассказал о специфике своей работы Сергей Лукьянов.

Для спасения людей на воде, земле и высоте здесь есть все оборудование. Но этот отряд используют его и для тех, про кого нередко забывают при ЧС — хвостатых и усатых. Сергей Лукьянов - настоящий супермен для животных, или, как называют его коллеги, Эйс Вентура.

Причем, животных спасает даже в нерабочее время.

- Часто звонят хозяева кошек, которые не сумели спуститься с дерева, или собак, попавших в неприятную ситуацию, - рассказывает Сергей.- Конечно, приезжаю на помощь четвероногим.

Сергей вместе с отрядом спас из пожара трех свинок. Фото: предоставлено героем публикации

ЗЛОЙ ЕНОТ И БРОШЕНЫЕ ХРЮШКИ

А однажды Сергею пришлось снимать с дерева енота-полоскуна.

- Он просидел на ветке трое суток. После спасательной операции привез енота домой. Но он навел шороху. Вначале просовывал лапки между прутьями клетки и ходил с этой конструкцией по квартире. А затем и вовсе выбрался из нее и начал в ванне полоскать замоченное женой белье, - делится спасатель.

Мужчина быстро понял, что ужиться с милым, но балованным енотом по клике Ракета в квартире не удастся.

- Принес его в часть. В первый же день Ракета до кости прокусил палец коллеге, который его хотел погладить. А чуть позже нашелся и хозяин. Оказалось, что Ракета сбежал из дома через открытую форточку, - вспоминает Сергей.

Енот по кличке Ракета трое суток просидел на дереве. Фото: предоставлено героем публикации

А во время ландшафтного пожара на левом берегу Дона мужчина спас из огня трех маленьких поросят.

- Их мама со страху сбежала, а детки, совсем крохи, задыхались в дыму. К счастью, мы подоспели вовремя. Кабанчиков потом передали в питомник, - продолжает мужчина.

А однажды из горящей квартиры ростовчанки спасатель вынес 10 щенков.

- Но вначале, конечно, помогли их хозяйке, - пояснил командир отряда.

Кстати, Эйс Вентурой Сергея называют не только коллеги из части, но и диспетчеры службы 101

- Я об этом знаю, - смеется Сергей.

Кстати, мужчина утверждает, что животные чувствуют, когда им хотят помочь.

- И, как мне кажется, даже по-своему благодарят нас потом, - улыбнулся «Эйс Вентура».

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