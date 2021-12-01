Спас жизнь и сразу встретил свою любовь: как живет ростовский студент, вытащивший школьника из-подо льда

Пока другие снимали все на телефон, парень бросился спасать утопающего Фото: Олег УКЛАДОВ

Артему Огиенко всего 19 лет, но он – уже герой. В конце прошлой зимы ростовский студент, рискуя собой, вытащил провалившегося под лед ребенка. Как раз в эти дни Артем Огиенко гостил у друзей. И вдруг юноша случайно увидел в окно многоэтажки как в пруду, расположенном неподалеку, под лед ушел мальчишка.

Парень, не раздумывая, выскочил из квартиры на пятом этаже и побежал к водоему. К тому моменту у берегу уже начали собираться зеваки. Многие достали мобильники и снимали рискованную операцию на видео.

- Кто-то дал мне доску ламината и я полез за ним, - вспоминает Артем. - Только вот куртку с себя снял. Так, держа ламинат перед собой, и пополз к мальчику. Помню только, что тот отчаянно плакал. Правда, не от страха за свою жизнь. Он переживал, что мама отругает его за утопленный телефон и куртку.

В итоге, 12-летний мальчик, испуганный и сильно замерзший, нашел в себе силы схватить доску, протянутую студентом, обеими руками. Так Артем и Глеб и поползли обратно к берегу.

С той спасательной операции прошел почти год. Артем Огиенко рассказал «КП - Ростов-на-Дону», что изменилось в его жизни за это время. Студент физмата ЮФУ окончил бакалавриат и на отлично защитил диплом на сложную тему.

- Если совсем коротко, то в научной работе речь шла о радиоэкологии, - рассказал Артем «Комсомолке».

Сразу же после защиты юноша поступил в магистратуру и нашел работу, связанную с медицинским оборудованием.

- Мне очень нравится то, чем я занимаюсь, - продолжает он.

Кстати, довелось Артему пообщаться и с мамой спасенного мальчика. Об этой встрече студент вспоминает со смущением.

- Не хотел бы рассказывать подробности, скажу только одно - она меня поблагодарила. Хотя я сам не считаю, что совершил что-то героическое, - говорит Артем.

Ну а самым главным событием, произошедшим за это время, парень называет встречу с любимой девушкой, которая также учится в ЮФУ.

Кстати, познакомился с ней Артем спустя несколько дней после того, как спас школьника.

- Но судьбой бы я это не назвал. Скорее, закономерностью, - сказал герой.

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