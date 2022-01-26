В Ростовской области утвердили новые ограничения. Что запретят с 29 января

Ограничения будут действовать с 29 января по 28 февраля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области с 29 января утвердили дополнительные ограничения по коронавирусу. Согласно постановлению губернатора, они будут действовать временно — до 28 февраля. Рассказываем, по каким правилам будем жить в ближайший месяц.

Сокращена допустимая заполняемость кафе и ресторанов до 75%. В залах обслуживания на фуд-кортах и фуд-плейсах могут быть заняты 50% посадочных мест. В заведениях снова приостановили работу танцевальных залов и площадок.

Власти запретили проводить физкультурные и спортивные соревнования. Исключение —профессиональные спортивные соревнования. С 29 января нельзя проводить выставки и зрелищно-развлекательные мероприятия в закрытых помещениях.

Под запретом снова оказались очные уроки в учреждениях дополнительного образования. С 29 января можно проводить только дистанционные и индивидуальные занятия.

Государственные органы власти, органы местного самоуправления и подведомственные организации должны перевести на удаленку 30% персонала.

Приостановлено оказание плановой первичной медико-санитарной помощи. Запрет распространяется только на те процедуры и консультации, которые можно отложить без угрозы жизни и здоровью. При этом разрешено проводить курсовое и программное лечение.

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