В поликлиники Ростова за сутки поступило 5 тысяч вызовов

Сити-менеджер попросил всех обязательно пройти вакцинацию или ревакцинацию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В поликлиники Ростова за сутки поступило около 5 тысяч вызовов. Количество заболевших увеличивается с каждым днем, поэтому нагрузка на медучреждения не снижается, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Мы уже продлили время работы кабинетов неотложной помощи в поликлиниках. При необходимости увеличим объемы тестирования и число выездных бригад. Для повышения качества первичной помощи пациентам с коронавирусом выделят дополнительные машины, - рассказал Алексей Логвиненко.

Глава администрации попросил всех соблюдать санитарные меры, а также обязательно пройти вакцинацию или ревакцинацию. Где и как привиться, можно узнать по телефонам колл-центров поликлиник. По этим же каналам есть принимают вызовы врачей на дом.

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