Суточная заболеваемость коронавирусом в Ростовской области достигла 1029 случаев

В больницах лечат уже 2223 пациента Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области суточная заболеваемость коронавирусом побила все рекорды и достигла 1029 случаев. Коэффициент распространения инфекции сейчас составляет 1,7. Об этом сегодня, 26 января, сообщает сайт донского правительства.

Новых инфицированных выявили в 55 территориях Дона. На первом месте Ростов, там 335 положительных тестов за сутки. На втором месте Аксайский район - 50, Волгодонск - 44, Батайск - 40, Таганрог - 37, Новочеркасск - 34, Шахты - 33, Сальский район - 31, Азовский и Мясниковский районы - по 26 и далее в порядке уменьшения. По 1 носителю вируса подтвердили в Советском и Усть-Донецком районах.

В больницах лечат уже 2223 пациента, 21 человек в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, на неинвазивной ИВЛ - 197.

За прошедшие 24 часа зарегистрировали еще 3 смерти от COVID-19. Скончались 2 женщины 71 и 73 лет, а также мужчина 73 лет. У этих людей были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Всего с начала пандемии на Дону не смогли спасти 9 972 человека. Выздоровели за тот же период 183410 жителей региона.

В лабораториях со вчерашнего дня исследовали 17 301 анализов. Охват населения методом ПЦР-тестирования на 100 тысяч населения - 388,34. Полностью завершили вакцинацию к этому моменту 1940,14 тысячи человек.

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